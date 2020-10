Bürokratiewächter rügen Grundrente als "Negativ-Beispiel"

BERLIN (Dow Jones)--Keine Maßnahme hat die Verwaltung im vergangenen Jahr so stark belastet wie die Einführung der Grundrente. Der Aufwand für die Umsetzung beläuft sich auf 207 Millionen Euro jährlich, wie der Nationale Normenkontrollrat (NKR) in seinem Jahresbericht auflistet, der an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übergeben wurde. Dazu kam ein einmaliger Aufwand für die Einführung von rund 400 Millionen Euro - ein "Negativ-Beispiel".

Die Regierung habe hier "ein außerordentlich bürokratisches Verfahren mit hohen Folgekosten geschaffen, ohne relevante Alternativen ausreichend geprüft zu haben", kritisierte der NKR-Vorsitzende Johannes Ludewig. "Das darf sich nicht wiederholen." Im Januar hatte auch die Deutsche Rentenversicherung eindringlich vor den Grundrenten-Plänen gewarnt.

Mehrwertsteuersenkung kostete die Wirtschaft 247 Millionen Euro

Laut dem Jahresbericht summierten sich die Bürokratie-Kosten der Corona-Krise auf 792,1 Millionen Euro. Davon entfielen allein 449,4 Millionen auf die Wirtschaft - vor allem wegen der temporären Mehrwertsteuersenkung. Diese habe bei den Unternehmen Umstellungskosten von einmalig 247 Millionen Euro verursacht. Die Experten mutmaßen, "dass die erhoffte Konjunkturwirkung zu einem hohen Preis erkauft wurde, durch den die Wirtschaft wiederum selbst belastet wurde".

Deutliche Mängel sehen die Experten bei der Auszahlung der Corona-Hilfen an die notleidenden Unternehmen. Die Soforthilfen gab es in einigen Ländern nur über Papieranträge - mit der Folge, dass die Gelder entweder schleppend ankamen oder Betrüger erreichten. Mit Blick auf die viel zu langsamen Meldewege bei Gesundheitsbehörden, wo teils noch mit Faxgeräten gearbeitet wird, mahnen die Prüfer einen "dramatischen Aufholbedarf" bei der Digitalisierung der Verwaltung an. Nötig sei ein digitales Unternehmenskonto und eine "Initiative Moderne Verwaltung". In deren Zentrum könne ein beratender Expertenrat mit eigenem Prüfmandat stehen, der unabhängig vom politischen Tagesgeschäft handle. Denkbar sei auch ein System aus Audits und Stresstests relevanter Behörden, heißt es in dem Bericht, für den 433 Regierungsvorhaben geprüft wurden.

Kontrolleure fordern Praxis-Test für Lieferkettengesetz

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau liest im NKR-Bericht auch "deutliche Kritik" im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz. Diese sei "eine Ohrfeige" für Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CDU), die "ein Lieferkettengesetz quasi im Alleingang durchzudrücken versuchen", erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Die Prüfer hatten lediglich kritisiert, dass die Regierung das Angebot der Wirtschaft zurückgewiesen habe, den Gesetzentwurf durch Pilotprojekte auf seine spätere Praxistauglichkeit zu überprüfen. "Aus Sicht des NKR sollten Praxischecks mit dem Ziel eines evidenzbasierten, vollzugs- und praxistauglichen Rechts auch dann durchgeführt werden, wenn das mutmaßliche Ergebnis das politische Konzept der Bundesregierung in Frage stellen könnte", hieß es dazu.

Lob äußerten die Bürokratiewächter für das dritte Bürokratieentlastungsgesetz, mit dem der "gelbe Schein" für eine Krankmeldung und der Meldeschein bei Übernachtungen in Hotels abgeschafft wurden. Dies habe die Gesamtbelastung um 13 Prozent beziehungsweise 828,4 Millionen Euro auf rund 5,7 Milliarden Euro reduziert.

Handwerk fordert "mutige Maßnahmen"

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) erklärte, die Mängelliste des NKR decke sich mit den Erfahrungen aus der Praxis. "Es braucht jetzt mutige, spürbare und schnelle Maßnahmen", mahnte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Die FDP erklärte die Entbürokratisierung der Regierung gar für gescheitert. "Das ist in der Corona-Krise besonders tragisch, da bereits einfachste Änderungen eine gewaltige Wirkung hätten", erklärte der wirtschaftspolitische Fraktionssprecher Reinhard Houben. Als Beispiele nannte er eine spätere Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge oder die kürzere und rein elektronische Aufbewahrung von Belegen und Geschäftsunterlagen.

