Bene Aktie
WKN: BENE / ISIN: AT00000BENE6
|
08.01.2026 14:03:00
Büromöbelhersteller Bene erhält Großauftrag der Deutschen Bahn
Bene mit Sitz im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs hat einen Auftrag in zweistelliger Millionenhöhe für die Ausstattung der Deutschen Bahn AG mit Büro- und Polstermöbeln über einen Zeitraum von acht Jahren erhalten. Es handle sich um den bedeutendsten Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte, teilte der Büromöbelhersteller am Donnerstag in einer Aussendung mit.
Bene-Geschäftsführer Michael Fried sah den Auftrag als "starkes Zeichen dafür, dass Qualität, Design und Verantwortung international geschätzt und eingefordert werden". "Bene hat uns mit seinem hohen Anspruch an Qualität, Design und einem herausragenden Service überzeugt", betonte Alexander Walter, Referent Büroimmobilienmanagement der Deutsche Bahn AG. Die Bene GmbH hat ihren Hauptsitz und ihre Produktion in Waidhofen an der Ybbs und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, davon rund 500 in Österreich. Das Unternehmen ist Teil der BGO Holding, zu der auch hali und neudoerfler gehören.
kil/we/pro
ISIN AT00000BENE6 WEB http://www.bene.com http://www.deutschebahn.com/de/
