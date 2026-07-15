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15.07.2026 06:31:29
Bufab Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bufab Registered hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 SEK je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 2,27 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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