Bufab Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bufab Registered hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,16 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered 0,750 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2,24 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at