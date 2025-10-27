Bufab Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bufab Registered hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,75 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered 0,770 SEK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bufab Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,88 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,865 SEK sowie einen Umsatz von 1,93 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at