BUFFALO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BUFFALO hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,21 JPY gegenüber 12,97 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,02 Prozent auf 3,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at