02.02.2026 06:31:29
BUFFALO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BUFFALO ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BUFFALO die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 88,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BUFFALO 70,78 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 4,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden JPY umgesetzt.
