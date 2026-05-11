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11.05.2026 06:31:29
BUFFALO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BUFFALO hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 28,49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BUFFALO 31,07 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,16 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 187,44 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 146,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,71 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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