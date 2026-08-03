BUFFALO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BUFFALO gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 49,67 JPY gegenüber 37,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,36 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BUFFALO einen Umsatz von 3,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at