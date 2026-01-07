Marubeni Aktie
WKN: 860414 / ISIN: JP3877600001
|
07.01.2026 05:53:54
Buffett-backed Marubeni buys UK shoe brand Gola to ride retro trainers boom
Japanese conglomerate hopes to revive footwear that rose to prominence by footballers in the 1960s and 1970sWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Marubeni Corp.
|
07.01.26
|Buffett-backed Marubeni buys UK shoe brand Gola to ride retro trainers boom (Financial Times)
|
12.11.25
|Trump’s tariffs spur Buffett-backed Marubeni to move out of trading (Financial Times)
|
03.11.25
|Ausblick: Marubeni zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Marubeni verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Marubeni stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Marubeni Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Marubeni Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|291,61
|0,69%
|Marubeni Corp.
|25,03
|1,67%