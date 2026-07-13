Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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13.07.2026 22:29:25
Buffett Called Airline Stocks a ‘Bottomless Pit’ But His Successor Is Proving Him Wrong With $789 Million Delta Win
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