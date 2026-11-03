Berkshire Hathaway Aktie

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WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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03.11.2026 13:42:19

Buffett Successor Has Berkshire Hathaway Poised to Beat S&P 500 in 2026: His 3 New Stock Picks Are Helping

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05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
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