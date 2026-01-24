:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.01.2026 00:45:00
Buffett Successor's First Big Move Could Be Exiting 1 of Berkshire's Largest Holdings
Greg Abel took over as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) for longtime CEO Warren Buffett just a few weeks ago. And already, there are indications that Abel has made his first major move as the head of the conglomerate. At the same time, he may be addressing what many believe may have been one of Buffett's biggest missteps in recent years.Image source: Getty Images.According to an SEC document filed Tuesday, it appears that Abel and Berkshire Hathaway may be dumping Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) -- the ninth-largest holding in the conglomerate's $267 billion portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.