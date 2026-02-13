Going Aktie
Buffett's All-Time Favorite Stock Is Dropping. What's Going On?
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) has held Coca Cola (NYSE: KO) in the conglomerate's massive portfolio for more than 35 years. The Oracle of Omaha invested $1 billion in the soft drink giant right after the 1987 market crash.As of September, 2025, Berkshire Hathaway held 400 million shares of Coke, worth about $30.8 billion at today's share price. And the stock made up 9.4% of the portfolio, one of Berkshire's largest holdings. Suddenly, however, Coke shares are falling. The share price dropped notably in pre-market trading on Feb. 10 -- as much as 2.5% -- and ended the day down about 1.6%, a big drop for Coca-Cola in a single session. What's going on?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
