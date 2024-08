Buffetts Apple-Move und Warnung vor der KI-Bubble

In der heutigen Folge von „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Anja Ettel und Daniel Eckert über das Sommergewitter an den Börsen, fettige Übernahmegerüchte und was diese Woche sonst noch wichtig wird. Weiter zum vollständigen Artikel bei N24 Weiter zum vollständigen Artikel bei N24