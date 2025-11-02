Berkshir a Aktie

Berkshir a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 12:21:38

Buffett’s Berkshire cash hits US$381.7 billion, earnings soar

Despite its growing cash hoard, the firm’s net investment income declined 13% to US$3.2 billion amid lower short-term interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Shmehr Nachrichten