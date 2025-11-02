Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
02.11.2025 12:21:38
Buffett’s Berkshire cash hits US$381.7 billion, earnings soar
Despite its growing cash hoard, the firm’s net investment income declined 13% to US$3.2 billion amid lower short-term interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!