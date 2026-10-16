Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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16.10.2026 09:20:02
Buffett's Berkshire Is Going Long on Homebuilders. Here's Why I'm Moving in the Opposite Direction
Nearly five years after the pandemic ended, the housing market remains in a rut.
A combination of factors, including the lock-in effect from low rates during the pandemic, mortgage rates now above 7%, stubborn inflation, and rising home prices, has kept the housing market frozen.
Existing annual home sales have hovered around 4 million since the post-pandemic cooldown in 2022, well below the 5.5 million they were averaging before the pandemic. By comparison, even during the housing crash during the Great Recession, existing home sales were only briefly under 4 million, and that was when the U.S. population was significantly smaller.
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