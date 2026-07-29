Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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29.07.2026 18:24:48
Buffett’s Coca-Cola Bet Keeps Winning — His Successor Just Got a $5 Billion Boost
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
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29.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.at)
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29.07.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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29.07.26
|ROUNDUP: Kommt Cola aus Europa? Fund in Klosterapotheke (dpa-AFX)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
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29.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
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28.07.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)