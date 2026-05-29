Build-A-Bear Workshop: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Build-A-Bear Workshop präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,44 Prozent auf 125,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 128,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at