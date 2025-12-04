Build-A-Bear Workshop Aktie

Build-A-Bear Workshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047

04.12.2025 13:07:38

Build-A-Bear Workshop Reaffirms FY25 Revenue Growth Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, brick-and-mortar retailer Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) reaffirmed its revenue growth guidance for the full-year 2025.

For fiscal 2025, the company continues to expect revenue growth in a mid-to-high-single-digit percentage basis, and pre-tax income in the range of $62 million to $70 million.

On average, three analysts polled expect the company to report revenue growth of 7.29 percent to $532.57 million for the year.

The Company said its guidance considers various factors, including tariffs, medical and labor costs, changes in freight expense, and ongoing inflationary challenges.

"Looking ahead, we remain focused on advancing our long-term strategic initiatives, particularly the global expansion of our partner-operated model, while continuing to navigate a dynamic economic environment," concluded Ms. John.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Aktien in diesem Artikel

Build-A-Bear Workshop Inc. 41,00 -15,64% Build-A-Bear Workshop Inc.

