Build-A-Bear Workshop vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Build-A-Bear Workshop hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 115,3 Millionen USD, gegenüber 124,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at