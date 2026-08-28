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28.08.2026 06:31:29
BuildDirectcom Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BuildDirectcom Technologies lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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