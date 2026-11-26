BuildDirectcom Technologies veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

BuildDirectcom Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at