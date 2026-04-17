BuildDirectcom Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BuildDirectcom Technologies hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BuildDirectcom Technologies 22,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,13 Prozent auf 92,49 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 89,68 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at