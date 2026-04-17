|
17.04.2026 06:31:29
BuildDirectcom Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BuildDirectcom Technologies hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat BuildDirectcom Technologies 22,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,4 Millionen CAD umgesetzt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,13 Prozent auf 92,49 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 89,68 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.