Builders Firstsource gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Builders Firstsource hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,10 Prozent auf 3,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Builders Firstsource 3,82 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,45 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,89 USD gegenüber 9,06 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Builders Firstsource 15,19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 16,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15,28 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at