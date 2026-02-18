18.02.2026 06:31:28

Builders Firstsource gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Builders Firstsource hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,10 Prozent auf 3,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Builders Firstsource 3,82 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,45 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,89 USD gegenüber 9,06 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Builders Firstsource 15,19 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 16,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 7,00 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15,28 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen