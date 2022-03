Builders Firstsource legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Builders Firstsource präsentierte in der am 01.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,78 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 4,63 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,50 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 4,29 Milliarden USD erwartet worden war.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,01 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 19,89 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Builders Firstsource 8,60 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 8,88 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 19,56 Milliarden USD gelegen.

