Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
11.05.2026 10:20:59
Building a more resilient MRI service with BlueSeal helium-free operations
See how IMANEO improved MRI access and staff flexibility using BlueSeal MRI with AI-enhanced workflows and patient-centric design.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|22,03
|-2,82%
|Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)
|22,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.