CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
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21.06.2026 21:31:29
Building materials group CRH agrees record $8.5bn deal for Arcosa
Irish company closes in on purchase of Dallas-based construction firm with market capitalisation of almost $7bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Arcosa Inc Registered Shs When Issued
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21.06.26
|Building materials group CRH agrees record $8.5bn deal for Arcosa (Financial Times)
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29.04.26
|Ausblick: Arcosa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Arcosa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Arcosa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)