CRH Aktie

CRH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

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21.06.2026 21:31:29

Building materials group CRH agrees record $8.5bn deal for Arcosa

Irish company closes in on purchase of Dallas-based construction firm with market capitalisation of almost $7bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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