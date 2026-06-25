Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.06.2026 02:31:46
Buildings collapse after major earthquakes hit Venezuela
The United States Geological Survey said high casualties and extensive damage are probable in Venezuela after two strong earthquakes rattled the capital and surrounding regions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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