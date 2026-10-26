Bukwang Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bukwang Pharmaceutical hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 8,43 KRW. Im letzten Jahr hatte Bukwang Pharmaceutical einen Gewinn von 11,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bukwang Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57,97 Milliarden KRW im Vergleich zu 47,81 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at