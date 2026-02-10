Bukwang Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bukwang Pharmaceutical hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,43 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,79 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,51 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 127,43 KRW, nach -35,810 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bukwang Pharmaceutical 200,71 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 160,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at