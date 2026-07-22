Bukwang Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bukwang Pharmaceutical präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,20 KRW, nach 94,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 56,99 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,58 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at