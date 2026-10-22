Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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22.10.2026 10:35:28

Bulgaria: Concerns about security in the Black Sea dominate presidential election campaign

Bulgaria's presidential election campaign has been shaped by recent drone attacks on ships in the Black Sea and the government's lack of support for Ukraine, making foreign policy a key factor in the first round.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
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