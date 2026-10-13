Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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13.10.2026 12:19:26
Bulgaria condemns Black Sea drone attacks as Russia's war in Ukraine spills over into Eastern Europe
Bulgaria has seen the second spate of drone attacks on merchant ships off its coast in the past week. Russia has been accused of repeatedly targeting civilian cargo ships in the area.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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