Galilee Energy Aktie

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WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4

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13.10.2026 23:11:26

Bulgaria condemns Black Sea drone attacks as Russia's war in Ukraine spills over into Eastern Europe

Bulgaria has seen the second spate of drone attacks on merchant ships off its coast in the past week. Russia has been accused of repeatedly targeting civilian cargo ships in the area.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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US-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
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