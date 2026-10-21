Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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21.10.2026 22:07:28
Bulgaria seeks suspects in Germany after Starlink sabotage
A Bulgarian court has issued arrest warrants for two young German nationals suspected of setting fire to Starlink antennas. The case is reminiscent of another in Poland, which Warsaw says was orchestrated by Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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