Bulgarian American Credit Bank JSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bulgarian American Credit Bank JSC hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bulgarian American Credit Bank JSC 0,120 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,2 Millionen EUR.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,900 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 67,86 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bulgarian American Credit Bank JSC 71,66 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at