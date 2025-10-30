Bulgarian Real Estate Investment Fund REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bulgarian Real Estate Investment Fund REIT ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bulgarian Real Estate Investment Fund REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 BGN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 BGN erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bulgarian Real Estate Investment Fund REIT 3,4 Millionen BGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,8 Millionen BGN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at