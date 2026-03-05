Bulgarian River Shipping EAD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bulgarian River Shipping EAD lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bulgarian River Shipping EAD mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,45 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 EUR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 8,42 Millionen EUR, gegenüber 8,50 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at