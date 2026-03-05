|
05.03.2026 06:31:28
Bulgarian River Shipping EAD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bulgarian River Shipping EAD lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Bulgarian River Shipping EAD mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,45 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 EUR erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 8,42 Millionen EUR, gegenüber 8,50 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,94 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.