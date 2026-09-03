Bulgarian River Shipping EAD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bulgarian River Shipping EAD äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at