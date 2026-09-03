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03.09.2026 06:31:29
Bulgarian Stock Exchange AD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bulgarian Stock Exchange AD hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bulgarian Stock Exchange AD 0,090 EUR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bulgarian Stock Exchange AD einen Umsatz von 2,6 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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