Bulgarian Stock Exchange AD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bulgarian Stock Exchange AD hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bulgarian Stock Exchange AD 0,160 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,630 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,670 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,44 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,83 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at