Bulgarian hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Bulgarian hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,6 Millionen EUR – eine Minderung von 48,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,1 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at