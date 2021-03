Bulgarien bietet Biontech Zusammenarbeit an

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien hat dem Gründer des Mainzer Corona-I mpfstoff-Herstellers Biontech (BioNTech (ADRs)), Ugur Sahin, Zusammenarbeit bei der Herstellung von Impfstoffen angeboten. Wie die Regierung in Sofia mitteilte, habe Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow in einem Telefonat mit Sahin am Montag die "langjährige Tradition" seines Landes bei der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen hervorgehoben.

Borissow habe danach Sahin eingeladen, Bulgarien zu besuchen, um sich vor Ort ein Bild von dem Unternehmen BulBio zur verschaffen, das dem Gesundheitsministerium gehört. Dort werden Arzneimittel und auch Tuberkulose-Impfstoff für den Export hergestellt. "Der Wendepunkt im Kampf mit Covid-19 ist die Schaffung von Impfungen", sagte Borissow./el/DP/he