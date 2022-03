Bulgarien sieht sich als Gastgeber für Ukraine-Russland-Gipfeltreffen

RUSSE (dpa-AFX) - Das EU- und Nato-Land Bulgarien hat sich als Gastgeber für Verhandlungen zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, empfohlen. Bulgarien könne aus guten Gründen beanspruchen, zum Ort eines solchen Treffens zu werden, sagte der bulgarische Staatschef Rumen Radew am Freitag bei einem Besuch des von ukrainischen Flüchtlingen genutzten Grenzübergangs auf der Donaubrücke zwischen Rumänien und Bulgarien. Radew nannte aber keine Details. Dies müsse zudem in Abstimmung mit der Europäischen Union erfolgen. "Wir sehen, dass man auf beiden Seiten immer mehr einsieht, dass der Krieg keine Lösung ist", sagte Radew. Russland könne den Krieg gewinnen, nicht aber den Frieden.

Das einstige Ostblockland wurde zu kommunistischer Zeit als treuster Verbündeter Moskaus gesehen. Seit 2004 ist Bulgarien Mitglied der Nato. 2007 trat das Balkanland der Europäischen Union bei. Der Ende 2021 wiedergewählte Staatspräsident Radew galt seit seiner ersten Amtszeit als freundlich zu Russland gesinnt. Zwischen den slawischen Völkern gibt es enge geschichtliche und kulturelle Verbindungen.

In Bulgarien hielten sich amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge 30 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. Unter ihnen sind auch Angehörige der bulgarischen Minderheit in der Ukraine. Die Flüchtlinge sind in Hotels, bei Verwandten und bei Freiwilligen untergebracht./el/DP/ngu