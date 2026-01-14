OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

14.01.2026 16:57:00

Bulgarien steigt bei OMV-Projekt im Schwarzen Meer ein

Der bulgarische Staat beteiligt sich an einem Öl- und Gasprojekt der rumänischen OMV-Tochter Petrom im Schwarzen Meer. Der staatliche Konzern Bulgarian Energy Holding (BEH) erwirbt einen Anteil von zehn Prozent an dem Explorationsblock "Han Asparuh", teilte die Regierung in Sofia am Mittwoch laut Reuters mit.

BEH übernimmt dafür jeweils fünf Prozent von der bulgarischen Gesellschaft OMV Offshore Bulgaria - einer hundertprozentigen Tochter von OMV Petrom - und deren israelischem Partner NewMed Energy. Die Partner OMV Petrom und NewMed Energy halten damit künftig jeweils 45 Prozent der Anteile. OMV Petrom wird mehrheitlich vom österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV kontrolliert.

Das "Han Asparuh"-Feld liegt in der Tiefsee innerhalb der bulgarischen Wirtschaftszone, südlich des rumänischen Gasfeldes Neptun Deep, das von OMV Petrom gemeinsam mit dem staatlichen rumänischen Energiekonzern Romgaz entwickelt wird. Die Regierung in Bulgarien begründete den Schritt mit der Stärkung der Energiesicherheit in Südosteuropa.

phs

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

