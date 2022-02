Bulgarien verurteilt Russlands Invasion in die Ukraine

SOFIA (dpa-AFX) - Das Nato- und EU-Mitglied Bulgarien hat den Angriff von Russland auf die Ukraine scharf verurteilt. "Dies ist absolut unzulässig", sagte Staatspräsident Rumen Radew am Donnerstag nach einer Dringlichkeitssitzung mit der Regierung und den Sicherheitsdiensten. "Die Sicherheitslage allgemein und das Sicherheitsumfeld in Europa und im globalen Ausmaß sind bereits total verändert."

Mit Blick auf die bulgarische Minderheit in der Ukraine erklärte Radew, sein Land sei "offen und wird alles mögliche tun", um ethnische Bulgarinnen und Bulgaren aufzunehmen. Regierungschef Kiril Petkow erläuterte, dass diese Menschen in Hotels in Bulgarien untergebracht werden könnten. Die Anzahl der bulgarisch-stämmigen Staatsbürger der Ukraine wird auf Hunderttausende geschätzt./el/DP/eas