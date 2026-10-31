31.10.2026 18:09:38

Bulgarien vor entscheidender Stichwahl: Jotowa oder Gjurow?

SOFIA (dpa-AFX) - Das EU- und Nato Land Bulgarien steht am Sonntag vor einer wegweisenden Stichwahl um das Präsidentenamt. Antreten werden Präsidentin Ilijana Jotowa, eine frühere sozialistische Europaabgeordnete, und der konsequent prowestliche Ex-Interimsregierungschef Andrej Gjurow, der vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt wird. Beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag landete Jotowa mit 34,76 Prozent der Stimmen nur knapp vor Gjurow (31,95) auf Platz eins.

Die Wahl in dem Land an der Ostflanke der Nato wird vom Ukrainekrieg überschattet. Das Schwarze Meer, an das Bulgarien grenzt, wird wegen Drohnenangriffen auf Handelsschiffe immer mehr zum Kriegsschauplatz. Zudem wurden Antennen von Starlink in Brand gesetzt, dessen Netz Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im russischen Angriffskrieg ist.

Bei der Stichwahl dürfte entschieden werden, ob Sofia stärker auf eine klare westliche Ausrichtung setzt, wie sie Gjurow erwarten lässt, oder ob Jotowa die zurückhaltende Linie von Regierungschef Rumen Radew im Präsidialamt weiter fortsetzt./el/DP/zb

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