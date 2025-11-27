|
Buligo Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Buligo Capital lud am 24.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 ILS, nach 0,040 ILS im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Buligo Capital mit einem Umsatz von insgesamt 17,2 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 26,16 Prozent gesteigert.
