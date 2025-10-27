Bull-Dog Sauce legte Quartalsergebnis vor

Bull-Dog Sauce hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,70 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,02 Prozent auf 3,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at